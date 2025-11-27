Sûreté urbaine : Cheikh Oumar Diagne convoqué ce jeudi

Cheikh Oumar Diagne, ancien directeur des Moyens généraux de la Présidence, est attendu ce jeudi à a Sûreté urbaine de Dakar. Il doit être auditionné dans le cadre de sa plainte déposée contre le député du Pastef Cheikh Bara Ndiaye pour "diffamation et diffusion de fausses informations".



L’affaire, transmise au commissariat central sur instruction du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, trouve son origine dans des déclarations publiques faites le 30 octobre 2025. Ce jour-là, lors d’une émission largement relayée sur les réseaux sociaux et reprise par plusieurs médias, le député aurait tenu des propos d’une extrême gravité envers Cheikh Oumar Diagne.



Selon la plainte, Cheikh Bara Ndiaye aurait déformé les circonstances entourant le décès de feu l’Imam Alioune Ndao, laissant entendre que Cheikh Oumar Diagne en porterait une part de responsabilité. Le plaignant estime que ces allégations constituent une construction mensongère, portant atteinte à son honneur, à sa réputation et à sa dignité. Il les qualifie de fausses informations graves, susceptibles de troubler l’ordre public et de le discréditer aux yeux de l’opinion.



Face à ces accusations jugées intolérables, Cheikh Oumar Diagne a saisi la justice afin que la lumière soit faite et que les responsabilités soient établies.



Cependant, en raison de l’immunité parlementaire dont bénéficie Cheikh Bara Ndiaye, le Procureur a demandé aux enquêteurs d’entendre d’abord le plaignant par procès-verbal, avant de lui retourner le dossier pour décision sur les suites à donner. C’est dans ce cadre que Cheikh Oumar Diagne a été convoqué à cette audition, informe L'Observateur.