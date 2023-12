Surpêche au Sénégal : un expert alerte sur l'impact négatif des subventions

Le chercheur économiste des pêches au Centre de recherches océanographiques de Dakar-Thiaroye (Isra/Crodt), Moustapha Dème, sonne l'alarme sur la nécessité impérieuse de réorienter les formes de subvention octroyées à la pêche sénégalaise. Selon lui, ce soutien financier contribue largement à la surpêche, menaçant ainsi les précieuses ressources halieutiques.



M. Dème souligne l'impact dévastateur du soutien financier accordé par l'État, incluant des détaxes sur les équipements de pêche, des subventions pour le carburant, les moteurs et d'autres avantages liés à la pêche industrielle et aux exportations. « Ces investissements massifs ont entraîné une surcapacité dans le secteur, dépassant largement le potentiel des ressources halieutiques », dénonce-t-il.



Il pointe du doigt la gestion des subventions, indiquant « qu'une partie de ces fonds devrait être réorientée vers des aspects plus essentiels de la pêche tels que la surveillance, la recherche, la formation et la sécurité sanitaire des produits, plutôt que de perpétuer la surcapacité par des subventions directes ».



Durant un atelier de renforcement de capacités organisé par l'ONG Environmental Justice Foundation (EJF), M. Dème a également remis en question l'efficacité du permis de pêche mis en place par l'État depuis 2005. Il affirme que « cette mesure n'a eu aucun impact significatif sur la gestion des pêcheries, déplorant le faible coût du permis, qui a même contribué à accroître la surcapacité dans ce domaine ».



À en croire le chercheur, les conséquences de cette surcapacité sont dramatiques, notamment la dégradation des ressources halieutiques, l'accroissement de la vulnérabilité des communautés côtières et la menace sur la sécurité alimentaire du pays.



« La diminution de la consommation de poisson par habitant, passant de 29 kg à 15 kg annuellement, souligne les répercussions désastreuses de cette surpêche sur la population sénégalaise », déclare-t-il.



Par conséquent, M. Déme appelle à une réorientation des investissements de l'État dans le secteur de la pêche, mettant l'accent sur des pratiques durables et une gestion responsable pour préserver les ressources marines et garantir la sécurité alimentaire des populations locales.