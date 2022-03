Suspension de France 24 et RFI au Mali: «signe d'une course en avant vers le pire» pour Emmanuel Macron

La décision de la junte malienne de suspendre la diffusion des médias français RFI et France 24 est « grave » et « le signe d'une course en avant vers le pire » pour le pays sahélien, a estimé jeudi 17 mars 2022 Emmanuel Macron. « Je condamne avec la plus grande fermeté une décision totalement contraire aux valeurs que portent le peuple malien et le Mali depuis son indépendance », a déclaré le président français lors d'une conférence de presse en région parisienne.