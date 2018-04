Suspicions de troubles sur Dakar : La Cathédrale suspend ses cours jusqu’à vendredi

Les discours guerriers des uns et des autres sur le projet de loi portant sur le parrainage commencent à avoir des répercussions sur les habitudes des Dakarois. Et les élève de la Cathédrale sont les premiers à en pâtir puisque, informe la Rfm, leurs cours sont suspendus pour ce jeudi 19 avril.



Ainsi, les menaces de troubles qui planent sur la capitale sénégalaise se vérifient avec les positions radicales des uns et des autres.