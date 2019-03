Syrie: à la rencontre de femmes de jihadistes qui ont survécu aux affrontements

Dans l'est de la Syrie, le groupe Etat islamique est défait. Son dernier bastion, le village de Baghouz, résiste toujours, mais certainement plus pour longtemps. Selon les forces kurdes qui mènent l’offensive, durant les dernières quarante-huit heures, près de 7 000 personnes - des jihadistes, leurs femmes et leurs enfants - se sont rendues. Elles sont dans un point de rassemblement en plein désert.