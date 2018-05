Syrie: l'armée syrienne se prépare à l'offensive dans le sud

Signe de l'imminence d'une offensive dans la partie méridionale du pays, des hélicoptères de l'armée de l'air syrienne ont largué des milliers de tracts invitant les habitants à s'éloigner des positions rebelles, et appelant les combattants à déposer les armes. Ces largages interviennent avant toutes les offensives menées par l'armée syrienne et ses alliés contre les fiefs rebelles et jihadistes.



Un chef militaire dirigeant des forces alliées de Damas a déclaré à Reuters que « l'armée syrienne, devenue forte et efficace, va mener toutes les batailles ».



Ces déclarations confirment la volonté du gouvernement syrien de poursuivre son projet d'offensive dans cette région proche des frontières avec la Jordanie et Israël malgré les mises en garde américaines.



Pour tenter de dissuader l'armée syrienne de passer à l'attaque dans les provinces méridionales de Deraa et Quneitra, les Etats-Unis ont menacé de prendre des « mesures fermes et appropriées ».



Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov, a annoncé une prochaine réunion entre des représentants de la Russie, des Etats-Unis et de la Jordanie, pour discuter de la zone de désescalade, qui englobe ces deux provinces.



Il n'a précisé ni la date ni le lieu de cette rencontre. Mais ses propos interviennent alors que Moscou a réaffirmé, cette semaine, que les troupes gouvernementales syriennes devaient être les seules à opérer dans cette région stratégique.