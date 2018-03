Système de parrainage : l’opposition et le pouvoir se radicalisent

La question du parrainage qui a sera bientôt de rigueur au Sénégal divise l’opposition et le pouvoir. En effet, si pour le Rewmi et Cie ce projet de loi adopté en Conseil des ministres lundi dernier est fait sur mesure pour empêcher à des adversaires du régime actuel de se présenter, du côté des partisans de Macky Sall, on en a une toute autre perception.



«C’est une manière pour le président de la République d’écarter de la façon la plus subjective possible, des adversaires», a déclaré Déthié Fall, vice-président du Rewmi qui s’insurge contre cette mesure au micro de Radio Sénégal.



Le dauphin d’Idrissa Seck de poursuivre : «Il lui sera loisible de dire que telle personne qui a eu à signer n’est pas de telle région ou de telle autre région. Ou telle signature identifiée n’est pas conforme à la signature d’une personne à laquelle elle est attachée parce que d’habitude c’est une autre signature que cette personne-là faisait».



A l’en croire, pour ces raisons et tant d’autres, le parrainage, dans la mouture que veut lui donner le Président Macky Sall, n’est pas la plus indiquée.



Mais cette position du «Rewmiste» est loin d’être partagée par le vice-président du groupe parlementaire Benno bokk yakaar (Bby). Interrogé sur le même sujet, Pape Biram Touré a botté en touches ces accusations et déclaré que «c’est la chose la plus normale pour qu’on ait des candidatures sérieuses pour éviter les candidatures fallacieuses. L’opposition doit être responsable. Personne n’a intérêt que les élections ne se déroulent pas de la façon la plus normale».



Ces différentes positions ne risquent pas de se rapprocher car, pour le moment, chaque camp s'arc-boute sur sa position.