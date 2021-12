TER: "l'État du Sénégal a investi 238 milliards de F CFA directement dans le projet", indique Macky Sall

Le président de la République Macky Sall a procédé ce lundi 27 décembre 2021 à la cérémonie d’inauguration du Train Express Régional (TER). Selon le chef de l’Etat, cette date marquera une étape historique dans la marche collective vers le Sénégal Émergent. Selon le Président Sall, l'État du Sénégal a investi 238 milliards de F CFA directement dans le projet.



« L'État du Sénégal a investi 238 milliards de F CFA directement dans le projet. Il a emprunté avec 4 partenaires fidèles à nos relations de confiance, qui ont contribué au financement de ce projet par leur prêt. Un hub nouveau se lève sur notre cher pays. 2016, c'était 131 ans après l'inauguration en 1885 de la ligne ferroviaire Dakar Saint-Louis... Nous poursuivons notre marche résolue dans le temps, dans le sens de l'histoire et dans le temps de l'action. Dans le sens de l'histoire, il est bon de rappeler que la vision à la base de ce projet emblématique se trouve dans l'axe1 du Pse dédié à la transformation structurelle de l'économie. Nous allons organiser dès demain, 28 décembre jusqu'au 13 janvier 2022 une campagne de transport gratuit dénommée "Sargal Sénégal", a indiqué le Président Macky Sall.



Le président de la République a indiqué que ce 27 décembre 2021 marque une étape historique dans la marche du pays vers l'émergence. « Une aube nouvelle se lève sur notre cher pays. Il y a 5 ans le 14 décembre 2016, ici même à Diamniadio, qui était alors une ville en état embryonnaire, nous lancions le chantier de la première phase du Train Express régional sur un linéaire de 36 km dont la deuxième phase mènera à l'aéroport international Blaise Diagne », dit-il.



Poursuivant son discours, il ajoute : « Nous étions animés par une volonté inébranlable de changer de paradigme, une volonté de vivre notre temps, une volonté d'épouser la modernité, une volonté de regarder l'avenir avec confiance et ambition. Aujourd'hui, nous réaffirmons cette volonté avec plus de force plus que nous l'avons traduite en acte. Nous voilà, en effet, revenu à Diamniadio, non en voiture comme il y a 5 ans, mais à bord du TER pour son inauguration officielle qui sera suivie de sa mise en service ».