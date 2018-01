TER : le collectif des impactés annonce une plainte contre l’Etat du Sénégal

La coordination du collectif, qui regroupe l’ensemble des personnes impactées du Ter, a décidé de prendre le taureau par les cornes. il compte porter l’affaire devant dame justice.



«Un pool d’avocat est déjà constitué pour défendre les intérêts des populations. Parmi eux, figurent Me Assane Dioma Ndiaye de la Ligue sénégalaise des droits de l’homme et Me Abdoulaye Tine du barreau de Paris », renseigne Babacar Guèye, membre du collectif « Sàmm Sunu sutura».



Les impactés du projet, qui qualifient cette situation de «véritable bombe sociale », ont lancé un vibrant appel au régime qui, selon eux, «devrait revoir sa position». Car, ils ne comptent pas quitter les lieux, rappellent-ils.



«On ne bougera pas d’un iota », préviennent-ils avant de se questionner : «Où partir ? Comment partir ?». Ces pères de famille indexent l’Etat du Sénégal d’être incapable de leurs procurer un terrain nu à Dakar. Sur ce, ils vont explorer la voie judiciaire pour dénoncer ces agissements.