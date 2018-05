TIC : OwnLabs Sénégal désignée lauréate du prix « Ericsson Innovation Awards 2018 »

L’Afrique en général, et Le Sénégal en particulier, démontrent ainsi une fois de plus que des talents dans le domaine des Technologie de l’Information et de la Communication (TIC) sur le Continent peuvent rivaliser au niveau international. OwnLabs Sénégal, une équipe de jeunes sénégalais vient de gagner le concours mondial d’innovation d’Ericsson, « Ericsson Innovation Awards », devant les USA, la Chine et l’Inde.



Composée d’étudiants de l’École Supérieure Polytechnique de Dakar et de l’Université de Ziguinchor « Ownlabs », s’est imposée devant 1 444 équipes universitaires représentant 107 pays qui ont proposé des solutions innovantes sur le thème « Comment trouver, valider et partager la vérité à l’ère des Technologies de l’information et de la communication ? ». Les jeunes sénégalais ont reçu leur prix en plus d'un chèque de 25 000 euros (plus de 16 millions de FCFA) en Suède et bénéficieront d’un accompagnement.



Selon Abdou Khadre Diop, un des membres de l’équipe, « il s’agit d’une application mobile, intégrant un laboratoire virtuel en physique, chimie et biologie, s’appuyant sur un casque de réalité virtuelle. On touche à quelque chose de plus profond, on touche à l’éducation parce que c’est quelque chose qui nous tient à cœur », suivez la vidéo.