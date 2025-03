TOLAC Abuja 2025 : le Sénégal champion par équipes pour la 7e fois

L’équipe du Sénégal a remporté la 13e édition du tournoi de lutte de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), communément appelé TOLAC, en dominant celle du Nigéria (4-1), samedi, à Abuja, la capitale de ce pays, a-t-on appris de l'Aps.



Les lutteurs sénégalais ont désormais remporté sept reprises des 13 éditions du tournoi de lutte de la Cédéao.



Le Bénin, en dominant (5-0) la Guinée Conakry, s’empare de la troisième place de ce tournoi démarré jeudi et qui s’est déroulé sous format mixte (hommes et de femmes).



En individuel, le Sénégal a décroché trois médailles d’or par Siny Bargny (86 kg), Tony Jr (100 kg) et Ngagne Sène (120 kg), informe la même source. Qui ajoute : La lutteuse Safiétou Goudiaby (66kg) a remporté une médaille d’argent.