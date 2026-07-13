Tabagisme au Sénégal : 58% des jeunes commencent à fumer avant l’âge de 20 ans

L’Enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes (GATS 2023), rendue publique ce lundi, révèle que 58 % des jeunes commencent à fumer avant l’âge de 20 ans au Sénégal. Menée en partenariat avec l’Association nationale des imams et oulémas du Sénégal (ANIOS), cette étude met en lumière une « initiation précoce au tabagisme chez les enfants dès l’âge de 7 ans pour certains jeunes », selon le docteur Omar Ba, coordinateur du Programme national de lutte contre le tabac. L’enquête souligne également une forte exposition à la fumée dans les lieux publics et s’alarme de la montée des cigarettes électroniques chez les mineurs.



Ces nouveaux produits, conçus avec des designs semblables à des stylos ou des marqueurs pour attirer les enfants, s'avèrent particulièrement dangereux. Le docteur Omar Ba avertit qu'il s'agit de « produits qui entraînent la dépendance mais aussi des produits avec plein de nicotine » dans lesquels ont aussi été trouvés « des dérivés de cannabis dedans qui sont utilisés par des enfants ». Face à ce constat, le professeur Abdou Aziz Kassé a insisté sur l’urgence d’un changement législatif, précisant qu'un projet de loi est actuellement sur le bureau du secrétaire général du gouvernement avant son examen en Conseil des ministres et à l'Assemblée nationale. Pour soutenir ce combat, le président des imams et oulémas du Sénégal, El Oumar Diène, s'est engagé à relayer les messages de sensibilisation directement durant les sermons.