Tabaski 2018: Tanor invite les hommes politiques à se défaire de leur mauvais comportement

La mosquée Omarienne a célébré la fête de l’Aïd El-Kabir communément appelé la Tabaski ce mardi 21 août 2018. Lors de son prêche, l’Imam Ratib a invité les hommes politiques à « cultiver la paix » en cette période de campagne électorale. Une annonce que le président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), Ousmane Tanor Dieng a appréciée.



«Nous seron s bientôt en campagne électorale et puis y’aura le scrutin et tout cela doit se faire dans la paix. Et cela veut dire le respect des autres, exprimer son point de vue. Mais les invectives, les injures doivent être bannies et je crois que cet appel de l’Iman Ratib doit être entendu par les hommes politiques que nous sommes parce que l’essentiel des mauvais comportements vient des hommes politiques et ça va de mal en pire. »



Le patron du Parti socialiste d'ajouter : « après tout ce que l’imam à dit nous en imprégnons et nous essayons de faire le maximum pour nous comporter de façon acceptable parce que le Sénégal est un pays de paix et de téranga. »