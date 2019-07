Tabaski 2019: Les besoins de Thiès estimés à 200.000 têtes de moutons

L’approvisionnement du marché en moutons en perspectives de la célébration de la Tabaski, qui perpétue le rite d’Abraham, a fait mercredi l’objet d’un comité régional de développement à Thiès, l'une des plus grandes villes du Sénégal située à 70 km à l'est de Dakar.



Il ressort de cette rencontre que les besoins de la région sont estimés à 200.000 têtes de moutons réparties comme suit. Dans le département de Thiès les besoins sont estimés à 100.000, contre 55.000 pour le département de Tivaouane et 45.000 pour celui de Mbour.



L’ingénieur des travaux d’élevage, chef du service régional de l’élevage de Thiès par intérim, Ahmadou Bamba Bèye, a indiqué que 30.000 têtes sont déjà sur le marché et les intentions de vente son en train d’être recensées pour se faire une idée précise de la disponibilité effective.