Taekwondo - Championnat d’Afrique (Abidjan) : le Sénégal décroche trois médailles de bronze

À l’issue de la première journée du Championnat d’Afrique à Abidjan, en Côte, d’Ivoire, le Sénégal a glané dimanche trois (3) médailles de bronze avec les performances de Mame Diarra, Souleymane Ndoye et Ndèye Maty Sarr.



Le Sénégal a démarré sa campagne au Championnat d’Afrique à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Avec une délégation de 15 athlètes à bord, les Sénégalais sont très attendus dans l’antre ivoirien du 5 au 6 novembre 2023.



D’après « Stades », sur six (6) athlètes sénégalais engagés pour le premier jour, trois (3) ont obtenu la médaille de bronze. Il s’agit de Mame Diarra Bousso qui a perdu son combat en demi-finale contre une athlète tunisienne. Souleymane Ndoye et Ndèye Maty Sarr ont également remporté eux aussi la bronze après avoir perdu leurs duels respectivement face à leurs homologues ivoirien et tunisien.



Éliminé en quart de finale, Seydina Limamou Laye Sèye rentre sans médaille ainsi que son compatriote Mansour Lô qui a également perdu son combat en quart. Dieynaba Diouf n’a pas pu faire mieux et chute en quart de finale.



La compétition va se poursuivre ce lundi avec les combats des autres représentants sénégalais.