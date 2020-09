Tamba: le verdict est tombé pour les 19 jeunes de Ballou qui avaient attaqué la gendarmerie

Le verdict est tombé dans le procès des 19 jeunes qui avaient blessé deux gendarmes, dans l'attaque de la gendarmerie de Ballou, dans le département de Bakel (Est du Sénégal). Le juge du tribunal de Grande instance de Tambacounda a suivi le réquisitoire du procureur et a condamné 15 parmi les prévenus à un an de prison dont trois (3) mois ferme.



Les quatre autres jeunes à savoir Daouda Dia alias MC, Ousmane Gnagana, Wagui Gnagana et El Hadji Keita ont été relaxés. Ils sont renvoyés à des fins de poursuite.



Pour rappel, ces jeunes dont deux étudiants, protestaient contre la décision d'interdire les matchs de football en cette période de la pandémie du coronavirus. Ils ont attaqué la Brigade de gendarmerie de Ballou avant de blesser deux des gendarmes.