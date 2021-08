Tamba: un faux policier surprend un couple en pleins ébats, fait fuir l’homme et tente d’abuser de la femme

Un conducteur de moto Jakarta qui se faisait passer pour un policier a été interpellé par les vrais policiers du commissariat central de Tambacounda. Après quelques investigations, le mis en cause sera interpellé a été déféré au parquet puis placé sous mandat de dépôt. Jugé, le tribunal l’a condamné à 2 ans de prison dont 2 mois ferme.



Selon le quotidien « L’Observateur », B. Traoré a surpris une jeune femme du nom de F. G. K en galante compagnie avec son amant sur la route déserte du quartier Diamwelly (région Tambacounda), aux environs de 22 heures en train d’entretenir un rapport sexuel. Il les somme d’arrêter et se présente comme un policier. Pris de peur, le jeune homme prend la poudre d’escampette et laisse derrière lui « sa copine ».



Se retrouvant seul avec la jeune femme, le faux policier a voulu profiter de la situation, il subtilise le téléphone de la dame avant de vouloir abuser d’elle. Face au refus de cette dernière, B. Traoré simule un appel téléphonique à ses « collègues (policiers) », avant de demander à la femme de se présenter au commissariat.



Profitant du temps d’attente de ses « collègues », le jakartaman prend la fuite et abandonne sa victime au bord de la route. Cette dernière, déterminée à en découdre avec son oppresseur, se rend à la police pour le dénoncer.



Traqué par les policiers, B. Traoré est interpellé puis condamné à 2 ans dont 2 mois ferme. Il devra en outre allouer à la partie civile la somme de 200 000 FCfa.