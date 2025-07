Tambacounda : l’excision persiste dans la clandestinité, alerte un réseau de femmes engagées

Le Réseau des femmes pour la lutte contre les violences basées sur le genre a tiré la sonnette d’alarme face à la persistance de l’excision dans plusieurs localités de la région de Tambacounda. « La situation n’a pas vraiment évolué comme nous le souhaitons. L’excision se pratique dans la clandestinité », a déploré Mme Diallo, membre active du réseau.



Selon elle, les exciseuses continuent d’opérer dans des zones reculées, en contournant la loi. « Les exciseuses se déplacent souvent, d’un pays à un autre, perpétuant cette pratique de façon clandestine », a-t-elle ajouté, soulignant les difficultés d’identification et d’intervention dans un contexte transfrontalier.



Face à ce phénomène, le réseau entend combiner approche communautaire et soutien économique pour contenir la pratique, rapporte Aps. Mme Diallo a précisé que des actions ciblées sont en cours pour accompagner les anciennes exciseuses vers une reconversion professionnelle. « On sait que certaines exciseuses s’adonnent à cette pratique pour des raisons économiques. C’est pour cette raison que nous prévoyons de les soutenir », a-t-elle déclaré.



Ce soutien prendra la forme d’activités génératrices de revenus, afin d’offrir des alternatives viables et durables. L’objectif est d’éviter que la dépendance économique ne serve de justification à la poursuite de pratiques interdites, tout en consolidant la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles.