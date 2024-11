Tambacounda : un budget de plus de 3 milliards F CFA voté pour 2025

Les conseillers municipaux de Tambacounda, dans l’est du Sénégal, à environ 400 kilomètres au sud-est de Dakar, ont adopté le projet de budget 2025, s’élevant à plus de 2 milliards F CFA. Les priorités établies concernent la santé, l’éducation, le sport et l’assainissement.



« Le plan annuel d’investissement 2025 repose sur trois sources principales : les recettes propres de la municipalité, le Fonds d’équipement des collectivités territoriales (FECT) et le Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN) », a précisé Idrissa Bâ, conseiller municipal chargé de la planification et du suivi-évaluation des programmes à la mairie de Tambacounda.



M. Bâ a également souligné que : « La commune a bénéficié de 890 millions F CFA dans le cadre du PACASEN et de 1,291 milliard F CFA pour le PATISEN, soit un total de 2,171 milliards F CFA alloués au plan d’investissement pour 2025. Ces fonds seront affectés à divers secteurs, notamment l’éducation avec la construction de nouvelles salles de classe et d’écoles, ainsi qu’à la santé, où il est prévu d’édifier des postes de santé et des logements pour les sages-femmes et les infirmiers chefs de poste. Des investissements seront également réalisés dans l’assainissement. »



En poursuivant, il a ajouté : « Nous prévoyons également des projets d’éclairage public dans les quartiers périphériques, ainsi que des initiatives en faveur de la formation et de l’autonomisation des femmes et des jeunes. Sur le plan sportif, la construction d’un stade est au programme. Il est également envisagé de délocaliser la gare routière de Kothiary et de construire un parking pour les gros-porteurs. Au total, nous évaluons le budget 2025 à un peu plus de 3 milliards F CFA. »



Ce budget ambitieux témoigne de la volonté des autorités municipales d’améliorer les infrastructures et les conditions de vie dans la commune de Tambacounda.