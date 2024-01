Tambacounda: une jeune fille de 15 ans tente d'empoisonner son mari et sa co-épouse enceinte avec des tessons de bouteille

Un drame familial a secoué la ville de Tambacounda (à l’Est), impliquant une adolescente de 15 ans, F. Traoré, seconde épouse de l'émigré Mamadou Danfakha. La jeune fille aurait tenté d'ôter la vie à son mari ainsi qu'à sa co-épouse en dissimulant des tessons de bouteille dans leur repas.



L'incident tragique s'est déroulé le 21 décembre 2022 aux environs de 23 heures au domicile du couple. À en croire L’Observateur, Mamadou Danfakha et sa première épouse, M. D. (19 ans), ont échappé de justesse à une mort certaine. Après avoir ressenti des corps étrangers en mangeant leur dîner, ils ont été admis en urgence aux hôpitaux de Tamba et de Kaolack, où le personnel médical a diagnostiqué un empoisonnement aux tessons de bouteille.



Selon les déclarations du mari, F. Traoré aurait délibérément dissimulé ces tessons dans le repas qu'elle leur a servi. La fouille de la chambre de la mise en cause a permis de découvrir au fond de sa valise un sachet en plastique contenant des tessons de bouteille. Alertés, les policiers ont interpellé la jeune fille et l’ont conduit au commissariat central de Tamba. Face aux enquêteurs, elle n'a pas nié les faits, avouant avoir eu l'intention de tuer son mari et sa co-épouse, actuellement enceinte de 8 mois.



F. Traoré, en garde à vue, a été présentée devant le parquet de Tamba pour « tentative de meurtre et administration de substance nuisible ». L'enquête se poursuit.