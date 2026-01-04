Tanger : une étudiante sénégalaise décède d’un accident de la route après le match des Lions face au Soudan

La ministre de la Jeunesse et des Sports du Sénégal, Khady Diène Guèye, a annoncé ce dimanche 03 janvier qu’une «jeune étudiante sénégalaise» est décédée «à la suite d’un accident de la circulation» sur la route de Tanger, après le match ayant opposé la veille les Lions au Soudan (3-1), dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc) 2025.



Dans son communiqué, la ministre précise aussi qu’une «autre de ses compatriotes a grièvement été blessée» dans cette tragédie.