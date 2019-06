Tanière des "Lions": Alfred Ndiaye rejoint Sabaly, Gana et Ismaila Sarr à l'infirmerie

L'infirmerie des "Lions" continue de se garnir de monde. Alors que Salif Sané ne s'est pas encore remis de son entorse à la cheville, et que Gana Guèye et Ismaïla Sarr sont en phase de reprise, deux autres "Lions" sont blessés.

Il s'agit d'Alfred Ndiaye, le milieu de terrain de Malaga, qui est blessé au genou, selon Record et de l'arrière latéral gauche du Sénégal, Sabaly qui souffre d’une blessure au talon contracté lors du match Sénégal-Algérie. Il est actuellement sous surveillance médicale.