Tanière des « Lions » : Mikayil Faye et Seydou Sano racontent leur première convocation en équipe nationale A

Mikayil Ngor Faye et Seydou Sano découvrent pour la première fois l’équipe nationale A. Après trois jours passés dans la Tanière, les deux jeunots donnent leurs premières impressions.



Mikayil Ngor Faye du Barça B passe en catégorie supérieure après ses passages chez les U17 et U20. Le joueur de 19 ans raconte comment il a appris la nouvelle. « Nous avions un match ce jour-là (contre le CD Teruel). Avant le match, j’ai reçu un appel pour me dire que le sélectionneur allait m’appeler. Quelques minutes plus tard, il m’a appelé et on a discuté. Il m’a souhaité un bon match puis m’a dit qu’il allait me rappeler à la fin du match. Il m’a rappelé pour m’annoncer ma convocation. L’ambiance était exceptionnelle d’autant plus qu’on avait gagné (4-2). Ils m’ont félicité. »



« Je viens pour apprendre et progresser »



Le joueur formé à l’Institut Diambars de Saly prend convocation comme une belle récompense. Le défenseur du Barça Atlètic indique qu’il vient apprendre et progresser. « Si j’ai été surpris par cette convocation ? Non car je fais mes preuves. En Equipe Nationale, il n’y a que de grands joueurs qui jouent dans de grands clubs, et des grands frères. Donc, je viens pour apprendre et avoir une bonne affinité avec les joueurs pour progresser encore plus. »



Pour les habitués des petites catégories de la sélection nationale, Seydou Sano n’est pas un visage inconnu. Convoqué dans ce rassemblement de mars avec les Lions, le jeune défenseur sénégalais a réagi à ce baptême du feu dans la Tanière de Aliou Cissé. « Se voir être convoqué est toujours une excellente chose. C’est un grand sentiment de fierté pour nous parce que c’est un rêve devenu réalité. Je ne peux que rendre grâce à Dieu pour cette convocation puisque j’ai toujours prié pour cela, défendre les couleurs du Sénégal. Nous lançons un appel aux Sénégalais pour qu’ils soient comme toujours derrière l’équipe », a affirmé Seydou Sano au micro de la FSF.



Cité comme l’un des espoirs qui tiendront les rênes de la sélection à l’avenir, le joueur d’Al-Gharafa SC, affirme qu’il arrive dans le groupe d’El Tactico dans le but d’apprendre. « C’est vrai là on vient trouver dans la Tanière nos aînés. On ne peut qu’apprendre d’eux, de nos grands frères. On est là pour suivre leurs conseils et leurs pas dans la sélection. Ce n’est que de cette manière que nous pourrons atteindre le niveau auquel ils évoluent actuellement. Et pour cela, je pense que ça pourrait se faire. Il faudra juste être patient et rester focus sur ce que nous faisons pour y arriver. C’est-à-dire, remporter au moins une CAN sinon la Coupe du monde », a déclaré le défenseur central sénégalais.