Tanzanie : Le président accusé de répression par les médias après l'arrestation d'Erick Kabendera par la police

La police tanzanienne a arrêté un journaliste d'investigation de premier plan, a déclaré un haut responsable, appelant les autorités à demander des réponses sur la sécurité des journalistes.



Erick Kabendera, un journaliste indépendant respecté qui écrit pour plusieurs publications internationales, a été arrêté lundi à son domicile, à la périphérie de la capitale commerciale, Dar es Salaam, par un groupe d'hommes qui se prétendaient des policiers en civil, selon des témoignages.



L'inspecteur général de la police tanzanien, Simon Sirro, a confirmé que Kabendera avait été conduit à un poste de police pour y être interrogé.



«La police s'est identifiée et l'a arrêté en suivant toute la procédure appropriée. Il est toujours en garde à vue », a déclaré Sirro à Reuters mardi. Plus d'informations sur l'arrestation de Kabendera seront publiées mardi, at-il ajouté.



Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), basé à New York, s'est dit préoccupé par la sécurité de Kabendera.



«La manière dont ce journaliste a été enlevé, par des hommes se présentant comme des policiers, est très inquiétante et constitue une preuve supplémentaire que la presse n'est pas en sécurité dans la Tanzanie du président John Magufuli », a déclaré Muthoki Mumo, représentant du CPJ pour l'Afrique subsaharienne.



La Tanzanie a déclaré plus tôt ce mois-ci qu'elle ne savait pas si un autre journaliste qui avait disparu il y a deux ans alors qu'il enquêtait sur une série de meurtres de policiers et de responsables du parti au pouvoir est mort ou en vie.



Les militants ont cité la disparition d'Azory Gwanda en novembre 2017 comme un signe de détérioration des conditions de détention des journalistes sous le gouvernement de Magufuli, qu'ils accusent de réprimer la liberté de la presse en suspendant des journaux. Le gouvernement rejette la critique.



«Les journalistes de #Tanzanie sous attaque! Azory Gwanda Disparu depuis Novembre 2017 ... maintenant Erick Kabendera enlevé de la maison, » Maria Sarungi Tsehai, un expert en communication basée à Dar es - Salaam et militante des médias sociaux, a tweeté lundi .