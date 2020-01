Tchad: Six militaires tués dans une attaque de Boko Haram

L'atmosphère apocalyptique qui règne dans le Sahel ne s'estompe pas L’armée. Après le Mali et le Burkina pendant le week-end, c'est autour du Tchad où l'armée fait état de six militaires tchadiens tués et dix autres blessés lors d’une attaque ce lundi 27 janvier en fin d’après-midi, autour de l’île de Tetewa, située sur le lac Tchad.



«Nos hommes étaient en patrouille quand ils ont été attaqués par les éléments de Boko Haram. Nous déplorons six morts et dix blessés», a indiqué le général Taher Erda, chef d’état-major des armées.