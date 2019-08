Tchad: l'opposition toujours divisée sur la composition du CNDP

Au siège de l'Union pour le renouveau et la démocratie (URD), les opposants membres du CNDP semblent avoir réussi à taire leurs querelles. Tous marchent désormais main dans la main.



« Il faudra bien que l’opposition se ressaisisse pour préparer les élections législatives à venir,affirme Romadoumngar Félix Nialbé, chef de file de l'opposition. J’ai commencé par prendre contact avec beaucoup de chefs de partis de l’opposition qui semblent contester cette liste. Nous sommes en train de mettre de l’eau dans notre vin. »



Une partie de l'opposition continue à bouder



Mais en réalité, une partie de l'opposition continue à bouder. Elle dénonce la présence sur la liste des opposants proches du parti au pouvoir. C'est l'avis de Mahamat Ahmat Alhabo, secrétaire général du Parti pour les libertés et le développement (PLD) et ancien membre du CNDP.



« Les éléments de l’opposition sont inscrits au nom de l’opposition, mais tout le monde sait que ce sont des sous-marins de la majorité, dénonce Mahamat Ahmat Alhabo, et qu’ils n’obtiendront presque rien et qu’on va tout droit à des élections qui ne sont ni transparentes ni démocratiques ni apaisées. »



Gagner du temps



De son côté, la majorité appelle l'opposition à s'entendre rapidement pour faire gagner du temps au processus électoral.