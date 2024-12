Tchad: la presse en grève une semaine avant les élections législatives

Malgré la suspension par la Cour Suprême de l’interdiction pour les médias en ligne de diffuser des contenus audiovisuels par la Hama, les médias, en grève depuis le 7 décembre, craignent que l’autorité de régulation des médias du Tchad ne s’arrête pas là et poursuivent donc leur mouvement.« On reste toujours vigilants. La Hama va peut-être faire appel, je ne sais pas. Maintenant, la grève est jusqu'à mardi. Mais il faut que la Hama puisse également accepter ces décisions de la Cour suprême et qu'elle annule tout simplement la décision numéro 55 », explique Gérard Kétong Daliam, le rédacteur en chef du N'Djam Post Ce lundi 23 décembre, la grève est rejointe par tous les médias privés, radios et presse écrite, pour réclamer également les subventions prévues par la loi, non versées cette année par la Hama. Ils demandent entre 1 et 4 millions de francs par média. Juda Allahondoum, le président du groupe médiatique Le Visionnaire et du Patronat de la presse rchadienne, annonce qu'il n’hésitera pas à aller encore plus loin.« Si aucune solution n'est trouvée, nous allons faire un black-out sur l'ensemble du territoire national. Les médias ne vont pas parler des élections qui sont en cours. Les médias vont purement et simplement arrêter de couvrir tout ce qui est élection du 29 décembre », assure-t-il.Les médias privés promettent de rendre leur badge et gilet donnés par la Hama pour ces élections.