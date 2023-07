Tchad: la ville d'Adré engloutie sous le flux de réfugiés soudanais

Nous sommes à 300 mètres du Soudan. Sous le ciel orageux, quelques détonations se font entendre, parfois le sifflement d’une balle. Et il y a ces colonnes interminables de réfugiés. Anane Kamis Ahmat en fait partie. « J’ai couru 30 kilomètres en portant le corps de mon fils pour l’enterrer ici. On a croisé des véhicules d’hommes en armes qui nous tiraient dessus pendant qu’on fuyait. On ne pouvait plus compter les morts et les blessés », confesse-t-elle.



Ali Mahamat Sebey, préfet d’Asoungah, explique : « Comme vous le voyez derrière moi, de 1 000 à 1 500 personnes traversent la frontière chaque jour, fuyant les atrocités de la guerre de nos voisins du Soudan. Aussi, nous avons offert toutes les structures scolaires à ces réfugiés pour qu'ils restent à l'abri de la pluie et autres. »