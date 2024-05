Tchad, le premier ministre Succès Masra présente sa démission au Président Déby

Ce mercredi 22 mai, Succès Masra, Premier ministre du Tchad, a annoncé sa démission. Cette décision intervient un peu plus de deux semaines après sa défaite à l'élection présidentielle du 6 mai, remportée par le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui dirige la junte au pouvoir depuis trois ans.



« Je viens de présenter ma démission et celle du gouvernement de transition, devenu sans objet avec la fin de l’élection présidentielle », et « conformément à la Constitution », écrit M. Masra sur sa page Facebook.



M. Déby, 40 ans, avait été proclamé président de transition par une junte de quinze généraux le 20 avril 2021 à la mort de son père Idriss Déby Itno, chef de l’Etat depuis plus de trente ans, tué par des rebelles en se rendant au front. Le jeune général a été proclamé officiellement élu à la présidentielle avec 61 % des voix. Il doit prêter serment jeudi dans une cérémonie d’investiture à N’Djamena.