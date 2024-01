Tchad: le président Mahamat Idriss Déby se rend en Russie pour une rencontre avec Vladimir Poutine

Contexte international

Parmi les domaines de coopération que les deux pays souhaiteraient renforcer, la présidence tchadienne souligne l'agriculture et le secteur minier : la présence du ministre des Mines Abdelkerim Mahamat Abdelkerim le prouve. Il est l’un des deux membres du gouvernement qui accompagnent le chef de la Transition, l’autre étant le ministre des Affaires étrangères Mahamat Saleh Annadif. Ce dernier avait déjà représenté le Tchad au sommet Russie-Afrique de juillet 2023 à Saint-Pétersbourg Le chef de la diplomatie tchadienne avait d'ailleurs reçu l'ambassadeur de Russie à Ndjamena le 11 janvier dernier, lorsque le diplomate russe était porteur d'un « message », avait communiqué le ministère : l'invitation formelle de Vladimir Poutine à son homologue Mahamat Idriss Déby.Le contexte international et régional sera également abordé par les deux hommes, selon le communiqué du Kremlin. Car la Russie est un acteur-clé des conflits aux frontières du Tchad , le Soudan en premier lieu, mais aussi la Libye et la Centrafrique.Moscou a par ailleurs étendu sa présence au Sahel, accueillant la semaine dernière le Premier ministre de la transition nigérienne Cette visite intervient dans un contexte où le Tchad, pour sa part, tache de multiplier les partenariats avec différents pays : le ministre des Affaires étrangères de Hongrie était également à Ndjamena il y a dix jours. Budapest compte notamment déployer plusieurs centaines de militaires dans le pays.Lundi 22 janvier, avant son départ, le ministre Mahamat Saleh Annadif s’est entretenu avec des militaires français, pour parler de la « redynamisation de la coopération entre les deux pays »