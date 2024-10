Tchad: pas de report pour les élections législatives et locales

« Le phénomène des inondations (…) n’affecte en rien le déroulé du processus ». D’une phrase, Mahamat Idriss Deby a douché les espoirs de nombreux acteurs politiques. Ceux-ci espéraient un report des scrutins législatifs et locaux suite aux inondations qui ont déjà fait près de 600 morts, près de deux millions de sinistrés et qui paralysent une bonne partie du Tchad.



Boycott

Ce report, le parti Les Transformateurs de l’opposant Succès Masra en avait fait l’une de ses conditions pour participer aux élections. Tandis qu’une quinzaine d’autres formations politiques de l’opposition ont fait savoir qu’elles boycotteront purement et simplement les scrutins qualifiés de « mascarades ». Mais la décision fait également grincer des dents dans les rangs de l’ancienne coalition qui a soutenu la candidature du chef de l’État.



« Pas du tout prêts »

« Nous ne sommes pas du tout prêts » se désole le président d’un parti, « surtout face aux moyens considérable du MPS ! », le parti fondé par l’ancien président Idriss Déby qui est déjà en ordre de bataille. C’est donc en avant ou rien. Le dépôt des candidatures s’ouvre ce samedi jusqu’au 28 octobre.