Tchad: plusieurs hauts responsables sécuritaires évincés par décret

Mahamat Idriss Deby a fait le ménage à la tête des corps de Défense et de Sécurité. Mercredi soir 16 octobre, le pouvoir tchadien a remanié de fond en comble le haut commandement de l’armée, de la police, de la gendarmerie sans aucune explication. Des changements d’une ampleur inégalée jusqu’ici à la tête de ces corps, de l’avis de plusieurs chercheurs, alors que le pays est traversé par des tensions politiques et sécuritaires de plusieurs sortes.



La décision a surpris par son ampleur. Tous les plus hauts responsables de l’armée, de la police, de la gendarmerie nationale et de la garde nomade, à quelques exceptions près, ont été limogés en même temps jeudi par le président Mahamat Idriss Déby, à son retour d’une mission aux Émirats arabes unis.



Le n° 2 de l’état-major général des armées du Tchad, celui de l’armée de terre et ses deux adjoints, le directeur général de la police lui aussi avec ses deux adjoints, celui de la gendarmerie, ou encore les numéros 2 et 3 de la Garde nationale.



Une vingtaine de généraux à la tête des corps de Défense et de Sécurité ont été pour certains limogés et d’autres simplement remplacés par le président Idriss Déby Itno, quelques heures à peine après son retour des Émirats arabes unis.