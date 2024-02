Tchad: retour au calme à Ndjamena après des tirs à la mi-journée

Durant près d'une heure, des militaires ont fait usage de leurs armes pour forcer les entrées d'un bâtiment au quartier de Klemat, ce qui a occasionné de nombreuses détonations. Le centre-ville s'est vidé dans l'après-midi.



Le ministre de la Sécurité publique, qui assure qu'un seul lieu a été visé, estime que l'opération est désormais terminée. Il fait état d'arrestations, sans en préciser le nombre, et parle d'un militaire légèrement blessé.



Une version qu'il n'est pour le moment pas possible de confirmer, même pour le bilan, en raison de la coupure d'Internet mobile et de plusieurs opérateurs téléphoniques depuis la fin de la matinée.



Yaya Dillo s'était dit encerclé, mais on ne sait pas où il se trouve actuellement. L'opposant est accusé par le gouvernement d'avoir mené une attaque contre les services de renseignement cette nuit, qui s'est soldée par des morts dans des circonstances encore floues. Dans un audio transmis au site d'informations Al Wihda, Yaya Dillo dénonce une mise en scène à son encontre visant, selon lui, à lui nuire à l'approche des élections.



Les proches d'un cadre de son parti s'étaient rassemblés au siège du mouvement après l'arrestation de ce cadre dans des circonstances encore floues. Yaya Dillo avait dénoncé un assassinat.



La tension avec les militaires était montée et plusieurs personnes ont été tuées par des tirs. Là aussi, aucun bilan n'a été rendu public jusqu'à présent.



Un communiqué a été publié en début de soirée après l'opération au siège du PSF. Le président de la Transition souligne, selon le texte, l'extrême nécessité d'appréhender rapidement les auteurs de l'attaque de la nuit dernière contre le renseignement, l'ANS.



Après une réunion avec le président de Transition, une fouille généralisée systématique des véhicules de la ville de Ndjamena a été ordonnée.



La mère et l’un des fils de Yaya Dillo avaient été tués il y a trois ans jour pour jour, le 28 février 2021, lors d’un assaut lancé par les forces de l’ordre contre la résidence de l’opposant dans la capitale tchadienne.