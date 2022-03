Tchad: un samedi sans presse après l'exclusion de journalistes du dialogue de Doha

Cette journée sans presse a été partiellement suivie. Les 2 radios les plus écoutés de la capitale, Dja FM et Liberté FM n’ont pas émis de la journée. Côté site d’informations et télévisions, le mouvement est plus partagé.



Pour l’Union des journalistes tchadiens, cette journée est un succès. Selon ce syndicat, elle a été suivie à plus de 90% par les membres de l’URPT, l’Union des radios privées du Tchad, par une dizaine de journaux et une vingtaine de médias électroniques.



Le message aux autorités est passé, explique le vice-président du mouvement André Kodmadjingar : « Nous voulons envoyer un message fort aux autorités que c’est la presse privée qui est le baromètre de la démocratie, et si aujourd’hui la démocratie est ancrée au Tchad, c’est grâce à cette presse et donc nous ne voulons pas que certaines autorités nous marchent dessus. Nous avons donc initié ce mouvement pour dire attention Doha, vous nous avez écartés, mais au Tchad nous voulons être impliqués. »