Tchad: un soldat porté disparu après un incident à la frontière centrafricaine

L’accrochage a eu lieu dans l’extrême nord de la Centrafrique. Une colonne des forces armées centrafricaine, appuyée par les instructeurs russes de Wagner, a attaqué dimanche 12 décembre une position des rebelles centrafricains qui se replient vers le Tchad.



Dans la course poursuite, un poste avancé de l’armée tchadienne situé au sud de Moïssala, à la lisière de la frontière centrafricaine, a été touché. Il y a eu des échanges de tirs entre loyalistes et rebelles centrafricains et, selon des sources officielles de Ndjamena, un soldat tchadien est porté disparu. La frontière tchadienne n’a pas été franchie, assure le porte-parole du gouvernement tchadien, Abderahman Koulamallah.



C’est la deuxième fois depuis le mois de mai qu’un incident similaire touche les forces tchadiennes. Une attaque de l’armée centrafricaine contre des rebelles du même pays avait déjà débordé et provoqué, le 30 mai, la mort de six soldats tchadiens.