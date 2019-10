Tchad: visite du chef d’état-major général des armées dans le Tibesti

En premier, il faut revoir en hausse le nombre de personnes décédées. Aux 52 morts annoncés, il faut ajouter d'autres personnes disparues dans les décombres. Ils sont certainement morts, indique le général Taher Erda : « Sept personnes sont encore dans le trou, donc cela fait 59 morts. »



Les orpailleurs arrivent de nuit



Puis on en sait un peu plus sur le mode opératoire des orpailleurs. Selon l’officier supérieur, c’est de la Libye, où ils se sont repliés, que les chercheurs d’or arrivent régulièrement de nuit pour opérer : « Après 18h ils viennent sur le lieu du travail jusqu’à 4h du matin ».



On apprend enfin que la rentabilité des mines traditionnelles est si faible que de nombreux orpailleurs qui ont investi dans ce bout de désert - pour certains depuis cinq ans - n’ont, jusque-là pas réussi à dénicher la moindre pépite.



État d'urgence



La région du Tibesti a été placée en état d’urgence depuis le mois d’août après de nombreuses tentatives du gouvernement d’empêcher la ruée vers l’or dans cette région où opèrent aussi des mouvements rebelles, hostiles au pouvoir de Ndjaména.