Téléphonie: Expresso sommée de remettre la téléphonie fixe "sous toutes ses formes"

L’Autorité de régulation des postes et des télécommunications (ARTP) a sommé Expresso de remettre en service la téléphonie fixe « sous toutes ses formes », conformément à l'annexe 1 de leur cahier des charges, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception du présent courrier signé le 11 février.



« En votre qualité d'opérateur titulaire de licence globale et en vertu des dispositions de votre cahier des charges, votre société est investie d'une obligation de fourniture des services figurant dans le texte susmentionné », rappelle Abdoul Ly, Directeur général.



Malgré la rigueur des obligations contenues dans leur cahier des charges, l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des postes (ARTP) dit être au « regret de constater que Expresso ne fournit plus aux populations, les services de la téléphonie fixe ».



Face à cette situation, il a mis en demeure la compagnie de téléphonie, conformément à l'article 177 de la loi n°2018-28 du lé décembre 2018, portant Code des Communications électroniques, de « remettre en service la téléphonie fixe sous toutes ses formes », conformément à l'annexe 1 de son cahier des charges, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception du présent courrier.



Passé ce délai, I'ARTP sera dans l'obligation d'en tirer toutes les conséquences de droit, a prévenu M. Ly, informant qu'en application de la disposition susrappelée, la présente mise en demeure sera rendue publique.