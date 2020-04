Téléthon de la Tfm pour la lutte contre le covid-19 : seuls 120 sur les 790 millions F Cfa promis, collectés

Alors que les Sénégalais n’ont pas fini de minimiser la somme qu’ils ont annoncé lors du téléthon organisé par la Tfm dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les hommes d’affaires risquent de fâcher plus d’un. Pour cause, selon les informations de Libération online, seuls 120 millions F Cfa sur les 790 millions F Cfa promis, ont été réellement décaissés à ce jour.



C'’est en tout cas le montant du chèque remis, mardi par Serigne Moup au ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo. Le patron de la Ccbm était en compagnie d’Elimane Lam et d’Aziz Ndiaye.