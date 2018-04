Témoignages explosifs de Abdoul Hakim Mbacké Bao : «je faisais partie de AQMI et j’ai appris à faire des bombes artisanales»

Poursuivi pour apologie du terrorisme, blanchiment de capitaux, Abdoul Hakim Mbacké Bao a avoué s'être radicalisé grâce aux prêches de l'Imam Alioune Badara Ndao. Ce qui, informe-t-il, l’a poussé à aller au Mali pour faire le djihad».



Le prévenu a déclaré avoir fait partie du «groupe Aqmi, parce que, a-t-il expliqué, « j’avais des problèmes d’argent. Finalement, les membres du groupe ont détecté que j’étais un mal intentionné. Ils me prenaient pour un espion».



Au fil du temps, a ajouté le sénégalais, il a fini par convaincre et «est devenu le numéro 2 d’un camp d’entraînement où il a lui-même formé une quarantaine (40) de djihadistes».



Devant le juge Samba Sall, il a renseigné avoir été initié à fabriquer des bombes artisanales pour faire exploser des bâtiments ou piéger des véhicules militaires. Et donnant une leçon improvisée de confection d'explosifs, le présumé terroriste a déclaré que le nitrate d’argent mélangé au pétrole et une autre matière jaunâtre très puissante peut faire exploser un véhicule et une petite quantité de TNT peut détruire des bâtiment.