Tennis: décès à 91 ans de l'Australien Neale Fraser, ancien numéro un mondial

L'ex-joueur de tennis australien Neale Fraser, qui a remporté trois titres du Grand Chelem en simple, est décédé à l'âge de 91 ans, ont annoncé les autorités australiennes ce mardi 3 décembre, alors que les hommages affluaient.



L'ancien numéro un mondial amateur s'est imposé à l'US National, ancêtre de l'US Open, en 1959 et 1960, et à Wimbledon en 1960. Il a également décroché onze titres du Grand Chelem en double, et cinq en double mixte.



«Une véritable légende du tennis australien qui manquera à tant de gens dans le monde entier», a écrit Tennis Australia sur X.