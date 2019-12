Tension à Dakar-Dem-Dikk: le Secrétaire général du syndicat des travailleurs licencié

Le Secrétaire général du syndicat des travailleurs de la société de transport public, Dakar Dem Dikk (DDD), Diatta Fall, a été licencié de son poste. C’est suite à la déclaration qu'il a faite à la fin d’une Assemblée générale, faisant état d'emplois fictifs dans la société. Deux (2) autres procédures de licenciement sont en cours, informent les membres dudit syndicat, qui annoncent une plainte pour abus de pouvoir.



« Notre Secrétaire général, Diatta Fall a été licenciés. Il avait déclaré sur les ondes de la Rfm qu’il y aurait des emplois fictifs au sein de la boîte lors d’une Assemblée générale. C’est la raison pour laquelle, on lui a remis une demande d’explication avant de le licencier», explique El Hadji Mayoro Fall, membre du syndicat, qui alerte sur deux (2) autres procédures de licenciement qui sont en cours.



El Hadji Mayoro Fall et ses camarades parlent d’abus de pouvoir et annoncent une plainte contre les responsables de l'entreprise. Face à la presse jeudi, ils ont averti leur Directeur général, Me Moussa Diop, qu'ils ne se laisseront pas faire quitte à aller en grève pour la réintégration de leur collègue.



À rappeler que Me Moussa Diop et ses travailleurs ne parlent pas le même langage depuis un certain temps. Ces derniers fustigent sa gestion de la boîte.