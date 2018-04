Tension à Ziguinchor ce jeudi : le G6 défie le préfet et maintient sa marche

Le préfet de Ziguinchor a sorti un arrêté mercredi pour interdire la marche des enseignants regroupés autour du G6 programmé ce jeudi 12 avril. Seulement, le porte-parole du mouvement syndical dans la région sud du pays a annonce que leur marche va avoir lieu malgré l'interdiction de l'autorité administrative.

D'ailleurs Abdoulaye Ndoye a déclaré à l'endroit de l'opinion que le préfet sera tenu pour seul responsable de tout débordement qui surviendra aujourd'hui à ziguinchor.

"C'est une remise en cause des acquis démocratiques dans ce pays. Nous dénonçons les errements et les tâtonnements de l'autorité préfectorale. On ne peut pas en l'espace de quelques heures autoriser une marche pacifique et l'interdire pour des raisons de risque de trouble à l'ordre public et insuffisance d'agents à assurer la sécurité", a déploré Ndoye sur les ondes de la Rfm



Le porte-parole du G6 d'ajouter qu'ils ont organisé des marches pacifiques à Dakar, Thiès, Kaolack et Saint-Louis sans casses. "Tout ce qui arrivera à Ziguinchor, il (le préfet) sera tenu pour unique et seul responsable