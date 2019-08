Tension de la Trésorerie de SAR: le collège de délégués demande à l’Etat de payer ses dettes

La dette que l’Etat du Sénégal et la Senelec doivent à la Société africaine de raffinage (SAR) a fait réagir le collège des délégués de la société situé à Mbao. Ils ont demandé à l’Etat de procéder au remboursement de cette somme estimée à plus de 80 milliards FCFA afin que la société puisse travailler sans arrêt.



« Depuis un certain moment, l’approvisionnement en pétrole brut connait des ruptures fréquentes causées par des retards dans l’ouverture des lettres de crédit. Il y a également les dettes de la Senelec et l’Etat du Sénégal qui sont estimées à plus 80 milliards FCFA qui plombent les finances de la société », a déclaré le Secrétaire général du Collège des délégués, El hadji Maguette Diop.



Les délégués demandent à l’Etat de prendre au sérieux la SAR comme il le fait avec la Senelec. Pour le SG, la SAR participe aussi à la bonne distribution de l’électricité au Sénégal. « Il faut que l’Etat nous paie cette dette qu’il nous doit pour qu’on soit dans de bonnes conditions de travail et faire face aux arrêts intempestifs des installations pour cause de rupture de brut », a lancé M. Diop.