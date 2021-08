Tension sur le sucre: commerçants et industriels accusent le ministre Assom Diatta

L’Unacois Jappo invite le chef de l’Etat Macky Sall à rétablir le dialogue entre le ministère du Commerce et les commerçants. Pour l’association, la pénurie du sucre est créée par le ministère du Commerce.



Selon les commerçants membres de l’Unacois Jappo, la pénurie de sucre serait provoquée par le gouvernement sénégalais. « C’est une pénurie provoquée, parce que nous savons tous que l’industrie sucrière au Sénégal ne peut pas couvrir les besoins du marché et que par conséquent, à chaque période de l’année, le marché doit être ouvert pour compléter ces besoins en termes d’importations », a déclaré Ousmane Sy Ndiaye, le Secrétaire exécutif d’Unacois Jappo.



Une conviction que ce dernier justifie par le fait que « régulateur qui a en charge la surveillance du marché, qui est le ministère du Commerce, attend qu’on soit à la date pile pour demander à ce que les importations soient ouvertes ». Ce qui constitue selon Ousmane Sy Ndiaye un «rendez-vous à l’évidence, compte tenu des cours actuels des prix, pour dire, vous ne pourrez pas importer et vendre».



Le Secrétaire exécutif d’Unacois Jappo estime qu’il est opportun et nécessaire de raffermir le dialogue et la concertation entre le ministère du Commerce et les acteurs pour accompagner le bon approvisionnement du marché. « Si ce dialogue et cette concertation n’ont pas eu lieu, c’est parce que quelqu’un y a un intérêt », accuse M. Ndiaye.



L’Unacois recommande au chef de l’Etat de clarifier définitivement la situation du marché du sucre au Sénégal. Il estime que c’est devenu urgent de rétablir au plus vite, les mécanismes de mise en œuvre de l’accord sur les prix entre le gouvernement et l’Unacois, « unilatéralement rompu par le ministère du Commerce au profit d’une alliance douteuse avec l’industrie sucrière ».