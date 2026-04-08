Tensions au Moyen-Orient : le Sénégal salue l’accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran

Le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur de la République du Sénégal a salué la conclusion d'un accord de cessez-le-feu intervenu entre les États-Unis d’Amérique et la République islamique d’Iran, marquant une étape importante vers l’apaisement des tensions au Moyen-Orient.



Dans un communiqué publié ce mercredi 8 avril, le Sénégal se félicite de l’ouverture prochaine de négociations entre les deux parties et exprime l’espoir que cette dynamique ouvrira la voie à une désescalade durable, à la reprise du dialogue ainsi qu’à la consolidation de la paix, dans un contexte régional marqué par de fortes tensions.



Les autorités sénégalaises ont salué les efforts de médiation de plusieurs pays, y compris la République islamique du Pakistan dont la démarche constructive a contribué à l’aboutissement de cet accord.



Réaffirmant son attachement au multilatéralisme, au règlement pacifique des différends et au respect du droit international, le Sénégal encourage les parties à poursuivre leurs efforts en vue d’un accord global, inclusif et durable, prenant en compte les intérêts de l’ensemble de la communauté internationale.



Enfin, Le Sénégal ont réaffirmé leur disponibilité à soutenir toute initiative visant à renforcer la paix, la sécurité et la coopération entre les nations.