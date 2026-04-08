Gouvernance : Amnesty, la LSDH et 44 partenaires réclament une justice indépendante

Afrikajom Center, Amnesty Sénégal, la LSDH, l'ONG Article 19, ainsi que quarante-deux autres organisations de la société civile et centrales syndicales, ont publié une tribune commune ce mercredi pour réclamer une « réforme constitutionnelle de responsabilité ». Ce collectif de 46 signataires appelle à un rééquilibrage profond des institutions sénégalaises, estimant que le projet annoncé par le chef de l'État constitue un tournant majeur pour la confiance des citoyens envers leurs institutions.







Le mémorandum s'articule autour de la fin de l’hyper-présidentialisme et exige une séparation réelle des pouvoirs. Les signataires préconisent notamment un renforcement des prérogatives du Parlement, un encadrement des pouvoirs exceptionnels du président de la République et une clarification de la notion de haute trahison. L'objectif est de garantir qu'aucune fonction ne puisse conduire à une forme d'irresponsabilité institutionnelle.







Sur le plan judiciaire, ces organisations, parmi lesquelles figurent également l'Association des juristes sénégalaises (AJS) et le Forum du Justiciable, plaident pour une indépendance totale de la justice. Cela passerait par une réforme du Conseil supérieur de la magistrature excluant toute présence de l’exécutif. Ils insistent parallèlement sur la nécessité de faire de la transparence et de la reddition des comptes des piliers intangibles, réclamant la publication obligatoire des rapports des corps de contrôle et la déclaration de patrimoine pour les hautes autorités.







Enfin, le collectif propose de consacrer la démocratie participative à travers le droit de pétition et l'initiative citoyenne, tout en instaurant un mécanisme indépendant pour évaluer l'effectivité des réformes. Pour ces 46 signataires, seule une refonte basée sur ces exigences de responsabilité évitera au Sénégal une « désillusion profonde » et permettra de stabiliser durablement l'État de droit.

