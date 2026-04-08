Censure de certaines dispositions du CNRM : Aïssata Tall Sall parle d’une « victoire pour la démocratie sénégalaise »

La députée Aïssata Tall Sall a réagi après la décision du Conseil constitutionnel du Sénégal de censurer certaines dispositions de la loi adoptée par l’Assemblée nationale portant création et fonctionnement du Conseil national de régulation des médias (CNRM).



Dans une publication sur Facebook, la présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal estime que la haute juridiction a rappelé au gouvernement que la « liberté de la presse est sacrée et garantie par notre Constitution ».



Selon elle, en censurant la Loi sur le Conseil de Régulation des Médias sur ses « dispositions attentatoires aux droits des journalistes et acteurs des médias », notamment celles portant sur les sanctions, il a entendu protéger « l’exercice souverain de cette liberté fondamentale ».



L’ancienne ministre de la Justice a également salué l’engagement des députés de son groupe parlementaire, ainsi que celui des élus non inscrits et de son collègue Cheikh Ahmadou Ndiaye, qu’elle remercie pour ce qu’elle qualifie de « victoire décisive pour la démocratie sénégalaise ».

