Préparation aux JOJ Dakar 2026 : l’État mobilise 235 millions FCFA pour 15 athletes

Le directeur du Sport de haut niveau, Cheikh Tahirou Fall, a annoncé mercredi la mobilisation par l’État du Sénégal d’une enveloppe de 235 millions de francs CFA pour optimiser la préparation de quinze athlètes nationaux. Ce financement vise prioritairement les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre, ainsi que diverses compétitions internationales.







S'exprimant lors d'une cérémonie de remise de bourses du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), le directeur a précisé que cet accompagnement global inclut une bourse mensuelle de 200 000 francs CFA, une couverture médicale, des équipements complets, ainsi que la prise en charge des frais de transport et d'hébergement pour les stages de préparation.







Cheikh Tahirou Fall a souligné que ce dispositif constitue une phase pilote pour le ministère des Sports et de la Jeunesse. Cette expérience initiale avec quinze athlètes fera l'objet d'une évaluation rigoureuse en vue d'une éventuelle extension du programme en 2027. En saluant l'action complémentaire du CNOSS, il a réaffirmé l'impératif pour l'État d'épauler les fédérations afin de garantir une représentation performante du Sénégal sur la scène mondiale.

