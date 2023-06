Tensions au Sénégal : Maggi Pastef dénonce le mutisme de certaines institutions internationales et agences onusiennes

Le Mouvement Maggi Pastef s’est prononcé ce jeudi en conférence de presse sur la situation socio-politique du Sénégal. Les ainés du parti Pastef dénoncent le mutisme des institutions internationales et de certaines agences onusiennes. Ils exigent également la levée du blocus du domicile de leur leader Ousmane Sonko et la libération des détenus politiques.





« Nous dénonçons la passivité ou le positionnement inapproprié d’autres institutions dont la CEDEAO, l’UEMOA et certaines agences onusiennes et les représentants de la coopération bilatérale dont le langage requis dans de pareilles situations, a été volontairement ignoré ou atténué », a déclaré Aly Badiane, membre de Maggi Pastef et vice coordonnateur au niveau de Dakar.





D’après les aînés de Pastef, leur « position serait justifiée par les argumentations que leur tiennent les autorités sénégalaises évoquant une situation de sécurité nationale ».



Aly Badiane et Cie rappellent à ces « institutions internationales et autres agences de coopération que leur action doit rester centrée sur le droit, rien que le droit ».



Maggi Pastef exige du Président Macky Sall et de son régime, le « retour à la raison et le respect scrupuleux des droits humains. La libération sans délai des prisonniers politiques dont la plupart sont de jeunes élèves et étudiants dont l’année scolaire et universitaire risque d’être définitivement compromise »



Les aînés de pastef exigent la « levée immédiate du blocus de la Cité Keur Gorgui et du domicile de Ousmane Sonko ».



Maggi Pastef appelle la « communauté internationale et les institutions qui l’incarnent à recentrer leur intervention relative à la crise sénégalaise sur le contenu incompressible de leur mission et non sur les ressentis aux opinions des parties en conflit ».