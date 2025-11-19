Tensions au sein de Pastef : Cheikh Bara Ndiaye dénonce le “virage” de Diomaye Faye

Selon lui, Diomaye Faye s’était engagé sur les principes et le programme clairement définis du parti, et c’est sur cette base qu’il a été porté au pouvoir. “Aujourd’hui, il s’en écarte et se permet même de discréditer notre leader Ousmane Sonko publiquement. Ce que Diomaye fait aujourd’hui, il n’en aurait jamais eu le courage il y a 18 mois. Certains, au sein de Pastef, n’osent pas lui dire la vérité parce qu’il détient le pouvoir du décret”, a-t-il dénoncé.

Cheikh Bara Ndiaye affirme également : “Je vis et je respire pour Sonko. C’est pour lui que nous avons soutenu Diomaye. Notre engagement est d’abord un engagement de principe.”

Le député reproche au chef de l’État de n’avoir jamais reçu le bureau politique de Pastef, estimant que les rares rencontres qu’il a acceptées répondaient uniquement à ses intérêts personnels. Il cite notamment le cas de la “délégation conduite par le doyen Ala Kane, envoyée avec l’accord d’Ousmane Sonko et du père de ce dernier, mais que Diomaye n’aurait pas souhaité accueillir pour éviter toute montée de tension”.

Cheikh Bara va plus loin, accusant le Président Diomaye de libérer en priorité les détenus politiques disposant d’une base militante, tout en laissant en prison ceux qui n’en ont pas : “C’est de la coopération politique destinée à préparer la création d’un nouveau parti.”

Selon lui, Diomaye Faye a clairement pris ses distances avec Pastef pour bâtir des alliances avec d’autres formations politiques. Il prévient d’ailleurs qu’il ne cessera pas de parler tant qu’Ousmane Sonko lui-même ne se sera pas exprimé. “Sonko a été trahi, et je ne me tairai pas.”

Assumant pleinement ses sorties sur Facebook, Cheikh Bara Ndiaye exhorte enfin le Président Diomaye à respecter Ousmane Sonko, rappelant que, selon lui, c’est grâce au leader de Pastef qu’il est aujourd’hui à la tête du pays.







Après plusieurs publications énigmatiques sur Facebook, le député et cadre de Pastef, Cheikh Bara Ndiaye, est revenu à la charge. Invité sur la chaîne YouTube “Solution TV”, il n’a pas épargné le Président Bassirou Diomaye Faye, qu’il accuse d’avoir “tourné le dos” à Pastef pour des calculs politiques.